Bagnaia si ritira a Sepang per una gomma | la sfortuna costa il podio nel Gran Premio della Malesia

Torinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gara decisamente sfortunata ha reso ben più negativo il bilancio del weekend in Malesia di Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 26 ottobre, il chivassese della Ducati è stato costretto al ritiro quando era in terza posizione, a 3 giri dalla conclusione della gara-lunga sulla pista di Sepang. Pecco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

