Francesco Bagnaia vuole il bis. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, dopo aver dominato la Sprint Race del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, oggi vuole completare l’opera e mettere le mani anche sulla gara lunga. Il pilota tre volte campione del mondo, dopotutto, partirà nuovamente dalla pole position e cercherà di sfruttare a suo vantaggio questo aspetto. Dopotutto quando “Pecco” ha modo di fare gara di testa, è difficilmente battibile. In poche parole il suo sogno è di completare una doppietta importante come accaduto a Motegi in Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bagnaia si prepara in ottica gara: “Oggi il caldo è notevole, le gomme faranno la differenza”