Bagnaia out per una foratura Alex Marquez stellare | gli highlights di Sepang
L'azzurro costretto al ritiro per una foratura dopo un bellissimo duello con Acosta per il terzo posto. Alex Marquez è invece dominante in Malesia: mai un sussulto e gara condotta dall'inizio alla fine. È la terza vittoria in MotoGP per Marquez Jr, che sta vivendo un 2025 magico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
MotoGP, tripletta spagnola a Sepang. Bagnaia perseguitato: foratura alla Ducati - Alex Marquez ribadisce il suo feeling speciale con la pista di Sepang (dove vinse la sua prima Sprint nel 2023) e vince di forza il Gran Premio della ... Da oasport.it
MotoGP Malesia: Alex Marquez vittoria dominante, Acosta 2° e Mir 3°, foratura per Bagnaia - Bagnaia sfortuanto subisce una foratura al posteriore mentre era in lotta per la vittoira ... Secondo sport.quotidiano.net
MotoGP | Alex Marquez trionfa a Sepang, una foratura nega il podio a Bagnaia - Terza vittoria stagionale per il pilota del Gresini Racing, che va in fuga solitaria e precede un Acosta molto concreto con la KTM. Lo riporta msn.com