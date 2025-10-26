Bagnaia non le manda a dire alla MotoGP il duro sfogo in diretta a Sepang | Manca sensibilità

Dopo il terribile incidente in Moto3, Pecco Bagnaia si scaglia contro l'organizzazione MotoGP: critica la gestione dell'emergenza e anche la scelta di pubblicare il documentario sul "Sepang Clash" nel giorno dell'anniversario di Simoncelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

