Bagnaia lasciato a piedi dalla Ducati a Sepang | cosa è successo e la causa del ritiro

Non è stata la domenica che sperava Francesco Bagnaia a Sepang (Malesia). Il pilota italiano della Ducati, autore della pole-position e vincitore della Sprint Race di ieri, non è riuscito a chiudere il cerchio nel GP odierno. Una velocità che non è stata quella attesa fin dalle prime battute, quando Bagnaia ha dovuto subire l’attacco dello spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini). L’iberico, sul passo dell’1:59 basso si è costruito un margine di 1?, optando per la scelta di una coppia di gomme soft, mentre Pecco ha puntato su una mescola media all’anteriore e una morbida al posteriore. Si sperava che questa combinazione potesse regalargli qualcosa e consentirgli di avvicinarsi a Marquez, oltre che a tenere a bada un Pedro Acosta (KTM) molto aggressivo alle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bagnaia lasciato a piedi dalla Ducati a Sepang: cosa è successo e la causa del ritiro

