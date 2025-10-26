Aviaria in Germania abbattuti 130mila animali

ROMA, 26 OTT – Le autorità tedesche hanno ordinato l'abbattimento di circa 130.000 anatre e polli negli allevamenti vicino a Berlino, mentre il Paese combatte un'impennata di casi di influenza aviaria. La malattia è stata rilevata in un allevamento di anatre con circa 80.000 volatili e in un allevamento di polli da carne con circa.

