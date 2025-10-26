Avevano querelato una donna per una presunta aggressione ma erano state loro ad aggredirla
Avevano denunciato di essere state aggredite in un locale, ma ad aggredire erano state invece loro. I carabinieri di Monte San Biagio hanno denunciato in stato di libertà due donne, di 53 e 26 anni, entrambe di Fondi, per il reato di concorso in falsità ideologica commessa dal privato in atto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
