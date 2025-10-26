Aveva aggredito un capotreno e rubato venti cuffie bluetooth | arrestato 20enne fuori da una sala slot

Udinetoday.it | 26 ott 2025

È stato individuato e arrestato il giovane che, lo scorso 1° ottobre 2025, aveva colpito un capotreno con un ombrello alla stazione ferroviaria di Udine, per poi sottrargli il borsello con del denaro contante e fuggire. Il responsabile, identificato come Anas Fadid, 20 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

