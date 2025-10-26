Aveva 8 chili di mariujana in garage spacciatore arrestato grazie al fiuto del cane King

26 ott 2025

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo cinofili di Nicolosi e del fiuto del cane antidroga King, hanno arrestato un 27enne di Acireale sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. I militari dell’Arma avevano raccolto elementi utili circa un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it



