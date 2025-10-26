Avellino sisma | lunedì scuole chiuse

0.47 Le scuole di Avellino resteranno chiuse lunedì in via precauzionale dopo la scossa di magnitudo 4.0 registrata alle 21:49, con epicentro a circa un chilometro da Montefredane, in Irpinia. La Prefettura di Avellino, che coordina il Centro di Coordinamento dei Soccorsi presieduto dal prefetto Rossana Riflesso, ha reso noto che non si segnalano al momento danni gravi né feriti. Sono in corso verifiche tecniche nei Comuni interessati per accertare eventuali criticità. Attivati i Centri Operativi Comunali (COC) su tutta la provincia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

