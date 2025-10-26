Avellino prepara la trasferta contro il Pescara

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti in vista del turno infrasettimanale che vedrà la squadra affrontare in trasferta il Pescara Martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30.Ripresa degli allenamenti allo Stadio Partenio LombardiLa ripresa è avvenuta questa mattina, alle ore 10. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Jurkatamm verso il rientro: Avellino prepara la trasferta di Ruvo L'estone torna a disposizione di coach Buscaglia: da domani parzialmente in gruppo, da venerdì allenamento completo in vista della sfida contro Ruvo di Puglia - facebook.com Vai su Facebook

Scandone Avellino attesa alla prima trasferta stagionale: sfida in Sardegna contro la Klass Sennori - Domenica 26 ottobre, alle ore 18:00, i biancoverdi saranno di scena in Sardegna per affrontare la ... Da orticalab.it

La Scandone in terra sarda, in campo contro la Klass Pallacanestro Sennori - La Scandone Avellino si prepara alla prima trasferta stagionale; per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, i biancoverdi affronteranno in terra sarda la Klass Palla. Scrive corriereirpinia.it

Scandone Avellino, Dell’imperio:”A Sennori serviranno attenzione e personalità per tutti i quaranta minuti” - La Scandone Avellino si prepara alla prima trasferta stagionale in Sardegna contro Klass Sennori e a presentare il match è l’assistant coach di Carone, Ciro dell’ Imperio che si sofferma ad ... Come scrive corriereirpinia.it