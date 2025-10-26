Avellino nuova scossa di magnitudo 4.0 | notte di paura in Irpinia e in Campania

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova notte di tensione in provincia di Avellino. La terra è tornata a tremare in Irpinia nella tarda serata di ieri, sabato 25 ottobre, riaccendendo il timore tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 4.0, registrata alle 21,49 a Montefredane, ha scosso l’intera provincia di Avellino ed è stata avvertita chiaramente anche nel Beneventano, nel Salernitano e fino a Napoli. Fortunatamente non si segnalano danni né feriti, come confermato da Protezione Civile e Vigili del Fuoco, ma la paura è tornata a farsi sentire. Lo sciame sismico continua. Dopo la scossa principale, altre repliche hanno interessato la zona: una di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

