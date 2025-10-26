Avellino Basket lotta ma cede a Ruvo di Puglia | 74-67

Avellinotoday.it | 26 ott 2025

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna da Ruvo di Puglia con una sconfitta: 74-67 il punteggio finale, al termine di una partita in cui la squadra ha faticato a trovare continuità e ritmo.Partenza forte dei padroni di casaIl match si è aperto con un primo quarto dominato dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

