Avellino Basket lotta ma cede a Ruvo di Puglia | 74-67
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna da Ruvo di Puglia con una sconfitta: 74-67 il punteggio finale, al termine di una partita in cui la squadra ha faticato a trovare continuità e ritmo.Partenza forte dei padroni di casaIl match si è aperto con un primo quarto dominato dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Pagina 15 del manuale del basket: come costruire un triangolo offensivo e leggere i cambi: @alessandrogrande5_ dirige , @giopini22 esegue, @zerinol19 chiude Good Job guys! #avellinobasket - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Sebastiani cede di misura ad Avellino nel primo test precampionato: 80-76. Foto. Ottimo avvio, brutto secondo quarto - Nel punteggio complessivo gli irpini hanno la meglio per 76- Come scrive ilmessaggero.it
Sebastiani in chiaroscuro contro Avellino. Ciani: «Evitare gli sbalzi di rendimento, per vincere serve difendere» - 80) parla coach Franco Ciani, sottolineando i punti su cui la squadra può migliorare. Si legge su ilmessaggero.it
A2 - Avellino Basket: c'è Torino per il riscatto, la preview - Alla sesta giornata di campionato il Gruppo Lombardi Avellino Basket ospita la Reale Mutua Torino. Lo riporta msn.com