Avellino allarme sicurezza al Rione Ferrovia | richiesta urgente di intervento agli alloggi
AVELLINO – L’associazione “Non sei Irpino se” A.P.S. ha inviato nella giornata di domenica 26 ottobre una segnalazione formale all’ACER Avellino, con copia alla Prefettura, per denunciare la “grave situazione di degrado strutturale” che interessa diversi alloggi del Rione Ferrovia, in particolare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tumori molto aggressivi in ragazze molto giovani, è l'allarme lanciato da Carlo Iannace, responsabile della breast unit del Moscati di Avellino. Il monito: “La prevenzione salva la vita”. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Avellino, spari contro l'auto de “La regina degli hot dog” nel Rione Mazzini: indagato 20enne - Esplode cinque colpi d'arma da fuoco contro una Q3 parcheggiata a Rione Mazzini e poi fugge a bordo della sua auto. Come scrive ilmattino.it