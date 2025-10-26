Avanti indagini sull’incidente a Roma altri filmati dalla Colombo per capire come è morta Beatrice
(Adnkronos) – Proseguono le indagini della polizia locale sull'incidente stradale accaduto l'altro ieri sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. In queste ore, a quanto si apprende, continua l'acquisizione di filmati delle altre telecamere lungo la strada. La polizia locale infatti sta indagando per approfondire la dinamica di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
La difesa valuta il ricorso al riesame. Le indagini, intanto, vanno avanti #Gela #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Avanti indagini sull'incidente a Roma, altri filmati dalla Colombo per capire come è morta Beatrice - Ieri la morte della ventenne Beatrice Bellucci, travolta con l'amica da una Bmw mentre era a bordo di una Mini ... Segnala adnkronos.com