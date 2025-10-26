Avanti indagini sull’incidente a Roma altri filmati dalla Colombo per capire come è morta Beatrice

(Adnkronos) – Proseguono le indagini della polizia locale sull'incidente stradale accaduto l'altro ieri sera in via Cristoforo Colombo a Roma, costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci. In queste ore, a quanto si apprende, continua l'acquisizione di filmati delle altre telecamere lungo la strada. La polizia locale infatti sta indagando per approfondire la dinamica di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

