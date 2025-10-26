"Sei a Comacchio, chiedi l’amaro Delta Antico. Beato chi lo serve, beato chi lo beve", il cartello che si affaccia sul passato, etichette dei primi del Novecento. Antonio Romagnoli è una guida ambientale, ama il Delta. Dice: "E’ fatto con la salicornia, un’erba che si trova vicino alle saline". Il viso incorniciato nell’oblò di una roulotte parcheggiata a due passi dal castello. "I turisti mi chiedevano ’Avete un liquore fatto a Comacchio?’. No, non avevamo nulla’. E allora ho rimediato". La ricetta è antica, nell’aria il profumo, la gente che affolla la piazze, atmosfere rinascimentali. E’ Autunno Ducale’, edizione numero undici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autunno ducale: è record. In migliaia tra i sapori doc