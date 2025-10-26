Autostrade raffica di cantieri La mappa delle chiusure stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino

Firenze, 26 ottobre 2025 – Si apre una nuova settimana di cantieri decisamente importanti sulla rete autostradale toscana. Ecco i principali interventi in calendario. Calenzano-Barberino. Sulla Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli, dalle 23 di mercoledì 29 ottobre alle 5 di giovedì 30 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire lavori di ampliamento del tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 a Barberino di Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL TG DI PREALPINA #Malnate – Spaccio nei boschi e trapper: raffica di arresti #Malnate – Droga, armi e musica: dai video alla realtà #Varesotto – “Violenti, vendicativi, organizzati come militari” #Varese – Meno immobili dismessi, più sicurezza #Malpens - facebook.com Vai su Facebook

Raffica di multe su via Miano: l'intervento dei vigili https://ift.tt/MtcEvZs - X Vai su X

Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano. Da lanazione.it

Cantieri a Bologna dal 18 agosto: dove sono i lavori stradali, la mappa - Per chi rientra in città dalle vacanze la mappa degli interventi in programma e le indicazioni su come cambia la viabilità anche in tangenziale e in autostrada Bologna, 16 agosto 2025 - Scrive ilrestodelcarlino.it

Cantieri a Bologna, non solo tram: la mappa dei lavori dall'1 settembre 2025 - Dalle chiusure in centro storico, agli interventi notturni su tangenziale e autostrada, fino alle aree del tram: il mese si apre con una città segnata da deviazioni, sensi unici e rallentamenti ... Segnala ilrestodelcarlino.it