Automobilismo - Rally Torna il Ciocchetto Confermato il format
Il 34° Rally "Il Ciocchetto" andrà in scena dal 19 al 21 dicembre prossimi. Torna il doppio shakedown al sabato e la prima tappa avrà, di conseguenza, solo tre passaggi sulle due prove speciali. Lunedì 3 novembre aprono le iscrizioni. Con la esperta regia di Organization Sport Events, al "Ciocchetto" – per consolidata tradizione avviata dal suo inventore, Maurizio Perissinot –, si sperimentano cose nuove. Come lo scorso anno, ad esempio, quando è stata introdotta la novità del doppio shakedown, apprezzatissimo dalla generalità degli equipaggi, per cui viene riproposta anche nella edizione 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
