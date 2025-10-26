Auto travolta a Roma negativi i test di droga e alcol per il 22enne della Bmw

Il giovane, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, è accusato di omicidio stradale. Indagato anche l'amico a bordo con lui. Non si esclude la "gara di velocità" nel traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Auto travolta a Roma, negativi i test di droga e alcol per il 22enne della Bmw

