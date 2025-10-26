Auto si ribalta e finisce contro un albero feriti un uomo e due bambini

Un uomo e due bambini sono finti all'ospedale nella serata di sabato 25 ottobre a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale per Cortemaggiore, vicino alla ditta Paver. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi e schiantandosi contro un albero proprio all'interno del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

