Auto si ribalta e finisce contro un albero feriti un uomo e due bambini

Ilpiacenza.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo e due bambini sono finti all'ospedale nella serata di sabato 25 ottobre a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale per Cortemaggiore, vicino alla ditta Paver. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi e schiantandosi contro un albero proprio all'interno del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

auto ribalta finisce controAuto si ribalta e finisce contro B&B a Roma, 5 feriti - Un’auto è uscita di strada, all’altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull’ingresso di un B&B distruggendolo in ... Secondo msn.com

auto ribalta finisce controPaura a Corigliano per tre ragazzi, l’auto si ribalta e finisce contro un cartellone pubblicitario - Il violento incidente si è verificato sulla circonvallazione dello Scalo: i tre giovani sono rimasti feriti. Si legge su quicosenza.it

auto ribalta finisce controSi schianta contro il parapetto, auto finisce ribaltata in mezzo alla strada: conducente intrappolato - Auto ribaltata a Panchià: 77enne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Ribalta Finisce Contro