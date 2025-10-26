Auto precipita giù da un ponte in Gallura | morto un ragazzo suo padre fra i soccorritori
Tragedia nella notte a Tempio Pausania, in Gallura, dove un'auto con a bordo cinque giovani è precipitata giù da un ponte. A seguito del terribile incidente, un ragazzo di 25 anni, Omar Masia, ha perso la vita. A soccorrerlo, perché in forze ai vigili del fuoco accorsi per prestare soccorso, c'era suo papà Massimiliano Masia. L'automobile, una Bmw bianca, stava procedendo nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre sulla strada Baldu-L'Agnata in zona Tempio, in Sardegna, una via di periferia che attraversa le campagne. Per ragioni che adesso sono motivo di indagini, la vettura è andata fuori strada, ed è caduta dal ponte, schiantandosi al suolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
