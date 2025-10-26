Auto precipita da un ponte in Sardegna | morto un ragazzo tra i soccorritori il padre vigile del fuoco

Grave incidente stradale in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’auto è precipitata da un ponte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne di Tempio Pausania, nel nord dell’isola. I passeggeri dell’auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. Tra i vigili in servizio anche il padre della vittima Omar Masia. Omar Masia era seduto in uno dei sedili passeggeri dell’auto, una bmw guidata da un suo amico. Il gruppo stava andando a una festa di laurea in una casa privata, quando l’auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

