Auto giù da ponte muore 20enne in Gallura | tra soccorritori padre VVf
Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. Omar Masia, di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. La vittima dell'incidente era a bordo di un'auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti ad una festa in una casa privata. Per cause in fase di accertamento, l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte. Sul posto sono giunti 118 e i carabinieri. I passeggeri dell'auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
