Auto giù da ponte in Gallura muore 25enne Tra i soccorritori il padre
La scena raccapricciante seguita ai soccorsi ritrae una Bmw bianca che poggia con il tettino completamente schiacciato sulle rocce a bordo fiume. È caduta nella notte da un'altezza di circa 20 metri, per uno dei giovani che viaggiava nel sedile passeggeri non c'è stato niente da fare. È il tragico bilancio di un incidente nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura: una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è volata giù da un ponte. Omar Masia, 25 anni, è morto. Fra i soccorritori c'era suo padre, vigile del fuoco in servizio in quelle ore. L'incidente stradale è avvenuto attorno all'una di notte, lungo la strada Baldu-L'Agnata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
