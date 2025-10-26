Auto elettriche quelle con più autonomia secondo Green Ncap

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mini Cooper E, Fiat 600e e Citroën ë-C5: sono i modelli usciti con 5 stelle dalla terza serie di test condotti dall’ente indipendente continentale. Per la prima volta si è esaminato il reale impatto ambientale delle vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto elettriche quelle con pi249 autonomia secondo green ncap

© Gazzetta.it - Auto elettriche, quelle con più autonomia secondo Green Ncap

