Auto con 5 ragazzi giù da un ponte muore 25enne Tra soccorritori anche il papà della vittima

(Adnkronos) – Un’auto con cinque ragazzi a bordo è volata giù da un ponte nelle campagne di Tempio Pausania, e nello schianto ha perso la vita un 25enne. Un dramma nel dramma: tra i vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente c’era anche il padre della vittima, Omar Masia di Calangianus. Secondo una prima ricostruzione, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ricoverati in codice rosso altri tre giovani coinvolti nello scontro. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: sembra che un'auto su cui viaggiavano due ragazzi abbia urtato un'altra vettura su cui si trovava la vittima - forse durante una gara di velocità con un ter - facebook.com Vai su Facebook

