Auto con 5 ragazzi giù da un ponte muore 25enne Tra soccorritori anche il papà della vittima

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un’auto con cinque ragazzi a bordo è volata giù da un ponte nelle campagne di Tempio Pausania, e nello schianto ha perso la vita un 25enne. Un dramma nel dramma: tra i vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente c’era anche il padre della vittima, Omar Masia di Calangianus.  Secondo una prima ricostruzione, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

