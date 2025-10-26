Auto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna | Omar muore a 26 anni tra i soccorsi il padre pompiere

L'incidente stradale nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre a Tempio Pausania. La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa  di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar Masia. Dramma nel dramma quando si è scoperto che il giovane era figlio di un vigile del fuoco che è stato tra i primi a intervenire sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

