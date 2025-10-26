Auto con 5 giovani precipita da ponte in Sardegna morto Omar Masia | padre vigile del fuoco era nei soccorsi

Notizie.virgilio.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto con a bordo cinque ragazzi è volata giù da un ponte in Sardegna. Morto il 25enne Omar Masia, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

auto con 5 giovani precipita da ponte in sardegna morto omar masia padre vigile del fuoco era nei soccorsi

© Notizie.virgilio.it - Auto con 5 giovani precipita da ponte in Sardegna, morto Omar Masia: padre vigile del fuoco era nei soccorsi

Altri contenuti sullo stesso argomento

auto 5 giovani precipitaAuto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa  di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... Si legge su fanpage.it

auto 5 giovani precipitaIncidente Sardegna, auto con 5 giovani precipita da un ponte: Omar Masia muore a 25 anni. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi - Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. Come scrive msn.com

auto 5 giovani precipitaTragedia in Gallura: auto con cinque giovani precipita da un ponte, muore un 20enne - Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente ... Segnala altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Auto 5 Giovani Precipita