Auto con 5 giovani cade da un ponte muore 20enne in Gallura
Omar Masia era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Scontro tra auto venerdì sera sulla Cristoforo Colombo a Roma, muore una ventenne. Tra le ipotesi delle cause dell'incidente una gara di velocità. Coinvolti altri tre giovani #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana #asiago #incidente #vicenza #19ottobre - X Vai su X
Incidente a Sala Consilina, auto fuori strada: 5 giovani feriti - Paura nella serata di ieri a Sala Consilina a causa di un incidente che ha visto coinvolta un'auto finita fuori strada per cause in corso di accertamento. Lo riporta ilmattino.it