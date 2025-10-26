Auto con 5 giovani cade da un ponte muore 20enne in Gallura

Repubblica.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar Masia era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

auto con 5 giovani cade da un ponte muore 20enne in gallura

© Repubblica.it - Auto con 5 giovani cade da un ponte, muore 20enne in Gallura

