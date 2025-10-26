Auto con 5 giovani cade da ponte muore un ragazzo Il vigile del fuoco che lo soccorre è il padre

L’incidente a Tempio Pausania, in Gallura. Omar Masia aveva 25 anni. Era il figlio di un pompiere intervenuto sul posto. Feriti gli altri quattro giovani a bordo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

