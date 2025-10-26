Auto con 5 amici diretti a una festa cade da un ponte Omar Masia muore a 25 anni | tra i soccorritori il papà vigile del fuoco

Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte in un incidente stradale lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. 🔗 Leggi su Leggo.it

