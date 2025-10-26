Auto con 5 amici cade da un ponte Omar Masia muore a 25 anni | soccorso dal papà vigile del fuoco stava andando a una festa

Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte in un incidente stradale lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Auto con 5 amici cade da un ponte, Omar Masia muore a 25 anni: soccorso dal papà vigile del fuoco, stava andando a una festa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un ingegnere di 23 anni e i suoi amici hanno mandato in tilt i robotaxi di Google: 50 auto Waymo si sono ritrovate bloccate nello stesso punto - facebook.com Vai su Facebook

Drammatico incidente, auto con 5 giovani cade da un ponte: morto il 25enne Omar Masia in Sardegna - Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu- Da msn.com

Auto con 5 ragazzi a bordo si incendia: gli amici che li seguivano li estraggono dalle lamiere e li salvano - Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, un’auto coinvolta in un incidente stradale era già completamente avvolta dalle fiamme. Riporta fanpage.it