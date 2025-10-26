Auto cade da un ponte muore 25enne in Gallura | tra i soccorritori il padre vigile del fuoco

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia vicino a Tempio Pausania, in Sardegna, dove una vettura è caduta da un ponte nella serata fra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2026. Morto Omar Masia, un ragazzo di 25 anni che si trovava a bordo della Bmw guidata da un amico. Fra i primi a giungere sul posto anche il padre Massimiliano, vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto cade da un ponte muore 25enne in gallura tra i soccorritori il padre vigile del fuoco

© Gazzetta.it - Auto cade da un ponte, muore 25enne in Gallura: tra i soccorritori il padre vigile del fuoco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

auto cade ponte muoreAuto con 5 giovani cade da un ponte, muore un ragazzo. Il vigile del fuoco che lo soccorre è il padre - Un’auto è precipitata questa notte da un ponte in Gallur a: a bordo c’erano cinque giovani. Lo riporta affaritaliani.it

auto cade ponte muoreAuto cade da un ponte, muore 25enne in Gallura: tra i soccorritori il padre vigile del fuoco - Tragedia vicino a Tempio Pausania, in Sardegna, dove una vettura è caduta da un ponte nella serata fra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2026. msn.com scrive

auto cade ponte muoreTempio Pausania, auto con 5 giovani cade dal ponte: muore un ragazzo di 25 anni. Il vigile del fuoco che lo soccorre è il padre - Feriti gli altri quattro giovani a bordo di una Bmw ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Cade Ponte Muore