Auto cade da un ponte muore 25enne in Gallura | tra i soccorritori il padre vigile del fuoco
Tragedia vicino a Tempio Pausania, in Sardegna, dove una vettura è caduta da un ponte nella serata fra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2026. Morto Omar Masia, un ragazzo di 25 anni che si trovava a bordo della Bmw guidata da un amico. Fra i primi a giungere sul posto anche il padre Massimiliano, vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
