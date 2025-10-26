Autismo la preoccupazione di due genitori | Nostro figlio ha talento ma dopo il diploma non ci sono progetti
Pistoia, 26 ottobre 2025 – Diciotto anni. Una tappa che per molti ragazzi significa venire al mondo una seconda volta, perché da quella data si viene riconosciuti a tutti gli effetti dalla società, anche assumendo maggiori responsabilità. E poi è il momento delle grandi scelte, quelle sul futuro. Per molti ma non per tutti. È questa la preoccupazione di due genitori, Stefania Vichi e Riccardo Palandri, mamma e babbo di Dario, studente al terzo anno del liceo musicale Forteguerri. Un talento nella musica e nella matematica, un ragazzo nello spettro autistico, che da sempre è seguito con amore e impegno dai suoi genitori e dalla sorella maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
