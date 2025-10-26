Auser nuova sede operativa a Faella

CASTELFRANCO Hanno lavorato sodo, ma alla fine sono riusciti a individuare e sistemare una sede fondamentale per le loro innumerevoli attività al fianco della popolazione di Castelfranco Piandiscò. Ieri pomeriggio i volontari dell’ Auser che operano nel Comune unico hanno tagliato il nastro del locale di via Vittorio Emanuele 30 a Faella che diventa il quartier generale operativo dell’associazione, costituita nel 2000. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Michele Rossi, il suo vice Claudio Calcinai, l’assessore al Sociale Orietta Gagliardi e la consigliera comunale ed ex presidente dell’Auser Stefania Innocenti: "Da quando assunsi la presidenza nel 2022 – spiega quest’ultima – l’obiettivo prioritario di tutti noi è stato quello di trovare un luogo idoneo da trasformare in un punto di aggregazione e di organizzazione dei nostri servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auser, nuova sede operativa a Faella

