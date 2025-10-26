Aumentano i ricoveri in psichiatria più di 100 Tso e 3 suicidi al mese | la mappa della salute mentale
Più di 320 ricoveri in psichiatria con un aumento di oltre il 14% rispetto al 2023, più di 5 mila e 20o pazienti in carico ai servizi di Salute Mentale per gli adulti, tre suicidi al mese - per un totale di 35 all'anno - più di cento Tso (Trattamenti Sanitari Obbligatori) nel 2024, secondo gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
