Ad Augusta (in provincia di Siracusa) una donna di 101 anni ha dimostrato lucidità e prontezza da manuale, riuscendo a sventare un tentativo di truffa telefonica messo in atto con il classico stratagemma del “finto incidente del nipote”. Secondo quanto ricostruito, la signora Amelia è stata contattata da un uomo che si è spacciato per avvocato, il quale le ha raccontato che suo nipote era rimasto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Augusta, 101 anni e un grande intuito: la signora Amelia sventa una truffa telefonica