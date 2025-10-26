Augusta 101 anni e un grande intuito | la signora Amelia sventa una truffa telefonica
Ad Augusta (in provincia di Siracusa) una donna di 101 anni ha dimostrato lucidità e prontezza da manuale, riuscendo a sventare un tentativo di truffa telefonica messo in atto con il classico stratagemma del “finto incidente del nipote”. Secondo quanto ricostruito, la signora Amelia è stata contattata da un uomo che si è spacciato per avvocato, il quale le ha raccontato che suo nipote era rimasto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
A 101 anni non cade nella rete dei truffatori! Chiama il nipote e poi il Commissariato. Bravissima la Signora Amelia! Ad Augusta (Siracusa) i truffatori non avevano fatto i conti con l’intuito e l’intraprendenza della signora Amelia quando l’hanno contattata con - facebook.com Vai su Facebook
Augusta, 101 anni e un grande intuito: la signora Amelia sventa una truffa telefonica - Ad Augusta (in provincia di Siracusa) una donna di 101 anni ha dimostrato lucidità e prontezza da manuale, riuscendo a sventare un tentativo di truffa telefonica messo in atto con il classico stratage ... Segnala msn.com