Comunicato Stampa Il Sannio celebra una nuova centenaria: una vita lunga un secolo tra famiglia, valori e amore per la propria terra In un tempo che corre veloce, dove tutto cambia e si consuma in un istante, ci sono vite . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Auguri a Maria Giovanna Caporaso: 100 anni di vita, amore e sacrificio