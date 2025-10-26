Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 25 ottobre 2025

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 25 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 25 ottobre 2025. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.519.000 spettatori (12.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 982.000 spettatori (10%), mentre A Sua Immagine è seguito 680.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 660.000 spettatori (7.5%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (825. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 25 ottobre 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ANALISI AUDITEL GOLDRAKE DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 Su Rai2, dopo TG2 Dossier (462.000 – 4%), . .% e N.C.I.S. Hawai’i 419.000 spettatori con il 2.4%. Questa volta la Rai non scorpor - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna e Otto e Mezzo dettano legge. De Martino e Amadeus? Crescono. Bonolis cala - Top e Flop Auditel - La Ruota della Fortuna e Otto e Mezzo rallentano rispetto alle precedenti puntate ma restano davanti ai rispettivi rivali (Affari Tuoi e 4 di Sera) ... Lo riporta affaritaliani.it

Ascolti tv, Liorni parte col botto: Bonolis ko. De Martino scatta, Gerry Scotti è due passi avanti. La Gruber... - Top e Flop Auditel - Affari Tuoi sopra i 5 milioni ma la distanza con La Ruota della Fortuna resta invariata. Da affaritaliani.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 4 ottobre...0 - Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 4 ottobre 2025? Secondo superguidatv.it