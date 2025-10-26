Attimi di tensione in piazza del Campo | un uomo aggredisce prima un ragazzo poi un vigile urbano

SIENA – Un agente della polizia locale di Siena, coadiuvato da altri due colleghi intervenuti, che ha bloccato un cittadino extracomunitario, che avrebbe prima aggredito un minorenne e poi, di fronte alle richieste della polizia locale, si è rifiutato di fornire documenti e generalità. Ha quindi verbalmente e fisicamente aggredito lo stesso agente intervenuto. L’uomo è stato fermato e portato all’interno degli uffici della Questura di Siena per ulteriori accertamenti dai tre agenti della polizia locale presenti in piazza del Campo. Un agente, durante l’intervento, ha riportato alcune lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it