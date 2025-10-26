Attentato Ranucci Colosimo | Il giornalista sarà audito in Commissione antimafia

L’AQUILA – “Bisogna evitare che armi ed esplosivi circolino con troppa facilità”. Lo ha detto Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, intervenendo a margine del Premio Borsellino in relazione all’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci (foto). “Nessuno può attentare alla libertà di stampa – ha aggiunto Colosimo – e siamo tutti dalla stessa parte quando si combattono questi atti”. Colosimo ha inoltre confermato che la Commissione da lei presieduta ascolterà Ranucci “appena vorrà presentarsi, come è giusto che sia”, sottolineando che la prevenzione passa anche da un controllo più rigoroso sulla circolazione di armi ed esplosivi nelle grandi città. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

