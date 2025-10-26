Atp Vienna Sinner batte Zverev 3-6 6-3 7-5 in finale 22esimo titolo in carriera per Jannik a Parigi può tornare numero 1 al mondo - VIDEO

Quarto titolo stagionale per Jannik Sinner, che trionfa a Vienna battendo Zverev in rimonta. L’altoatesino centra il 22° titolo in carriera e ora sogna il numero 1 mondiale al Paris Masters: Alcaraz non deve accedere in semifinale e Jannik deve vincere Dopo i successi all’Australian Open, a W. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Atp Vienna, Sinner batte Zverev 3-6/6-3/7-5 in finale, 22esimo titolo in carriera per Jannik, a Parigi può tornare numero 1 al mondo - VIDEO

