Atp Vienna 2025 trionfa Jannik Sinner | ribaltato Alexander Zverev in finale
Jannik Sinner ha trionfato ancora una volta a Vienna, respingendo l’assalto di Alexander Zverev in tre set. Dopo aver già vinto il titolo nel 2023, l’altoatesino ha confermato la sua supremazia sulla superficie dura, aggiornando il suo straordinario score in una stagione che, seppur lunga e faticosa, si conferma più che mai vincente. Con questa vittoria, il numero 4 ATP conquista il 22esimo titolo in carriera, il quarto in 2025, aggiungendosi a Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime come uno dei tre giocatori a vincere tre titoli sul cemento in questa stagione. La vittoria al torneo ATP 500 di Vienna lo rende anche il terzo giocatore a vincere questo prestigioso trofeo, dopo Pete Sampras e Andy Murray. 🔗 Leggi su Lapresse.it
