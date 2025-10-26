ATP Vienna 2025 | Sinner domina De Minaur e vola in finale Musetti si ferma con Zverev — ma l’Italia resta protagonista

Niente derby italiano in finale a Vienna, ma il segnale è chiarissimo: Jannik Sinner è in modalità “fine stagione” da fuoriclasse. All’ Erste Bank Open (ATP 500), il n.2 del mondo supera ancora Alex De Minaur e prenota l’ultimo atto con Alexander Zverev, che in semifinale ha interrotto la serie positiva di Lorenzo Musetti. Per gli azzurri è comunque un weekend di alto profilo, con Sinner lanciato verso Parigi e Musetti stabilmente competitivo contro i top. Indice. Sinner–De Minaur: 6-3 6-4 e partita mai davvero in bilico Cosa ha funzionato.. Musetti si arrende a Zverev: 6-4 7-5, vendetta servita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

