ATP Parigi 2025 ordine di gioco 27 ottobre | italiani orari programma streaming
Rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata del Masters 1000 di Parigi. Momento storico alla Defense Arena, che succede a quella Bercy che aveva ospitato il torneo fin dal 1986, assieme a tutta la storia che si lascia dietro il Palais Omnisports. Ma è un’altra era, un altro momento. E a inaugurarlo, in contemporanea, sono due italiani. Da una parte Luciano Darderi andrà a giocarsi l’esordio con il francese Arthur Cazaux, uno dei quattro programmati sul campo centrale che poi è la metà dell’arena vicino Nanterre (nell’altra metà ricavati gli altri tre campi). Sul campo 1, a poca distanza, ci sarà Flavio Cobolli contro Tomas Machac, e con il ceco in vari altri contesti sarebbe stato confronto da centrale (ma si può anche capire la programmazione parigina per vari motivi). 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Arte Caravaggio, Morte della Vergine, 1604, olio su tela (369 x 245 cm). Parigi, Museo del Louvre l dipinto fu commissionato nel 1601 dal giurista Laerzio Cherubini per la propria cappella in Santa Maria della Scala, la chiesa più importante dell'ordine d - facebook.com Vai su Facebook
ATP Montecarlo 2025, ordine di gioco 27 ottobre: italiani, orari, programma, streaming - Rilasciato l'ordine di gioco della prima giornata del Masters 1000 di Parigi. Si legge su oasport.it
Sinner all'Atp Parigi 2025, il tabellone e i possibili avversari al Masters 1000 - Al Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione, l’altoatesino numero 2 del mondo debutta al secondo turno contro uno tra Bergs e Michelsen. tg24.sky.it scrive
Atp Parigi, il tabellone: Sinner e altri quattro italiani al via - Musetti affronterà uno tra Sonego e un qualificato, mentre Cobolli e Darderi se la vedranno rispettivamente contro Machac e ... Si legge su sport.sky.it