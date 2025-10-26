ATP Parigi 2025 ordine di gioco 27 ottobre | italiani orari programma streaming

Rilasciato l’ordine di gioco della prima giornata del Masters 1000 di Parigi. Momento storico alla Defense Arena, che succede a quella Bercy che aveva ospitato il torneo fin dal 1986, assieme a tutta la storia che si lascia dietro il Palais Omnisports. Ma è un’altra era, un altro momento. E a inaugurarlo, in contemporanea, sono due italiani. Da una parte Luciano Darderi andrà a giocarsi l’esordio con il francese Arthur Cazaux, uno dei quattro programmati sul campo centrale che poi è la metà dell’arena vicino Nanterre (nell’altra metà ricavati gli altri tre campi). Sul campo 1, a poca distanza, ci sarà Flavio Cobolli contro Tomas Machac, e con il ceco in vari altri contesti sarebbe stato confronto da centrale (ma si può anche capire la programmazione parigina per vari motivi). 🔗 Leggi su Oasport.it

