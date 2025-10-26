La stagione volge ormai al termine, il circuito si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento prima delle Finals di Torino. Al via domani l’ATP di Parigi, ultimo torneo Masters 1000 dell’annata. I due grandi favoriti della vigilia Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ripartono dalla voglia di confermare il loro dominio nel circuito e puntano a confrontarsi ancora una volta nell’ultimo atto. Entrambi i contendenti potranno sfruttare il bye all’esordio ed entrare così in campo solamente nel secondo turno per iniziare l’assalto alla finale. Il primo avversario sulla strada dello spagnolo, nei sedicesimi, sarà il vincente della sfida di primo turno tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Parigi 2025: i tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto. Gli avversari turno per turno