ATP di Vienna Sinner vince con Zverev e si prende il torneo | Non è stato facile non ho mollato
Vienna, 26 ottobre 2025 – Jannik Sinner esulta dopo aver vinto l’Atp 500 di Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in finale, riuscendo a rimontare in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. “Non è stata una finale semplice. Nel primo set ho avuto delle opportunità, ma non le ho sfruttate. Perso il set ho comunque cercato di stare lì mentalmente, di giocare il mio tennis migliore quando contava. Il terzo è stato un po’ come andare sulle montagne russe. Ma ci sono stati momenti in cui ho sentito la palla molto bene”, ha detto Sinner a caldo durante la premiazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
