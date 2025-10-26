ATP Basilea 2025 Joao Fonseca campione! Dominato Alejandro Davidovich Fokina in due set

Super Joao Fonseca. Il brasiliano domina la finale dell’ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (18 del ranking). Col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco, il 19enne sudamericano ha conquistato il secondo titolo della carriera a livello ATP, il primo della categoria “500” e con questo risultato bussa alle porte della top-30. Fonseca è diventato anche il giocatore più giovane a vincere in questo evento dal 1989 (quando vinse Jim Courier in finale contro Stefan Edberg). Nel primo set Fonseca parte forte, strappando il servizio al rivale a suon di vincenti nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Basilea 2025, Joao Fonseca campione! Dominato Alejandro Davidovich Fokina in due set

Leggi anche questi approfondimenti

¡FOKI ESTÁ EN LA FINAL DE BASILEA! El español vence a Ugo Humbert por retiro del francés. El score final 7-6 3-1. Alejandro tendrá otra oportunidad este domingo de alzar su primer trofeo a nivel ATP. ¡SE ENFRENTARÁ A JOAO FONSECA EN LA - facebook.com Vai su Facebook

Stranamente un ritiro a Basilea. Ugo Humbert si arrende a causa di un problema all'anca. Davidovich Fokina in finale, grazie al secondo ritiro consecutivo di un avversario... Sarà lui l'avversario di Joao Fonseca. Sperando che almeno domani non ci siano ritiri. - X Vai su X

ATP Basilea 2025, Joao Fonseca campione! Dominato Alejandro Davidovich Fokina in due set - Il brasiliano domina la finale dell'ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (18 del ranking). Segnala oasport.it

ATP 500, Basilea: Fonseca vince gli Swiss Indoors contro Davidovich Fokina! - ATP 500, Basilea: Fonseca vince il suo secondo trofeo del circuito ATP contro Davidovich Fokina che resta fermo a zero trofei! Da generationsport.it

Tennis Fonseca è il re degli Swiss Indoors di Basilea 2025 - Seconda finale della carriera e del 2025 e secondo trionfo per Joao Fonseca (46), che ha dominato 6- Secondo bluewin.ch