ATP Basilea 2025 Joao Fonseca campione! Dominato Alejandro Davidovich Fokina in due set

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Super Joao Fonseca. Il brasiliano domina la finale dell’ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (18 del ranking). Col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco, il 19enne sudamericano ha conquistato il secondo titolo della carriera a livello ATP, il primo della categoria “500” e con questo risultato bussa alle porte della top-30. Fonseca è diventato anche il giocatore più giovane a vincere in questo evento dal 1989 (quando vinse Jim Courier in finale contro Stefan Edberg). Nel primo set Fonseca parte forte, strappando il servizio al rivale a suon di vincenti nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it

