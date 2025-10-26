ATP 500 di Vienna Sinner ancora protagonista | finale epica contro Zverev

Screenshot Jannik Sinner torna protagonista nell’ultimo atto dell’ ATP 500 di Vienna, dove oggi,  domenica 26 ottobre, affronta in finale il tedesco  Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale. Una sfida ad alta tensione e di grande qualità, trasmessa  in diretta tv e streaming, che promette spettacolo tra due dei giocatori più in forma del circuito. Per il tennista altoatesino si tratta di un ritorno in finale nella capitale austriaca dopo un percorso quasi perfetto: Sinner ha debuttato superando senza problemi  Daniel Altmaier, poi ha avuto la meglio nel  derby azzurro con Flavio Cobolli  agli ottavi, ha dominato  Alexander Bublik  nei quarti e infine ha regolato in due set l’australiano  Alex De Minaur  in semifinale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

