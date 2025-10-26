Atletica marcia verso la rivoluzione delle nuove distanze | il primo test sorride agli italiani Agrusti e Gabriele vincono
L’universo della marcia si appresta a una rivoluzione: a partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove distanze. La 20 km sarà rimpiazzata dalla 21,097 km (l’equivalente di una mezza maratona) e la 35 km verrà nei fatti sostituita dalla 42,195 km (lo stesso chilometraggio di una maratona). Tra l’altro soltanto una specialità sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: la staffetta mista vista a Parigi 2024 è stata accantonata e sulle strade statunitensi si gareggerà esclusivamente nella 21,097 km. Novità importanti per il mondo del tacco e punta, che sembra essere messo sempre di più ai margini dell’atletica internazionale e con gli interpreti non ascoltati dai piani alti di World Athletics. 🔗 Leggi su Oasport.it
Marcia: Agrusti e Gabriele a segno in Germania Nella prima uscita sulle nuove distanze, a Zittau, trionfano gli specialisti azzurri: Andrea nei 42,195 km, Giulia nei 21,097 NEWS shorturl.at/IvIDf Ph. archivio Grana/FIDAL #atleticaitaliana - facebook.com Vai su Facebook
Marcia nel futuro: record a Viareggio! Il veneto Cristian Cecchetto (21:47.83) supera dopo 36 anni la migliore prestazione italiana U16 dei 5000 su pista che apparteneva a un campione della marcia come Michele Didoni (21:57.8 nel 1989) Grana/FIDAL #atl - X Vai su X
«Marcia trattata come sport di serie B, le mie medaglie ignorate», lo sfogo di Antonella Palmisano sui social - Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B»: è il ... Riporta quotidianodipuglia.it
Atletica: Assoluti; a Fortunato e Curiazzi i titoli nella marcia - Titolo italiano numero 18 tra indoor e outdoor, il sesto nei 10 km su strada per Francesco Fortunato (Fiamme Gialle). Riporta ansa.it