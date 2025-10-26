L’universo della marcia si appresta a una rivoluzione: a partire dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove distanze. La 20 km sarà rimpiazzata dalla 21,097 km (l’equivalente di una mezza maratona) e la 35 km verrà nei fatti sostituita dalla 42,195 km (lo stesso chilometraggio di una maratona). Tra l’altro soltanto una specialità sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: la staffetta mista vista a Parigi 2024 è stata accantonata e sulle strade statunitensi si gareggerà esclusivamente nella 21,097 km. Novità importanti per il mondo del tacco e punta, che sembra essere messo sempre di più ai margini dell’atletica internazionale e con gli interpreti non ascoltati dai piani alti di World Athletics. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, marcia verso la rivoluzione delle nuove distanze: il primo test sorride agli italiani, Agrusti e Gabriele vincono